بعد المطالبة بإيقافه.. 9 معلومات عن مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية

طالب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، بإيقاف مركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية، وأوضح خلال لقاء تلفزيوني، أنه قام بالفعل بإرسال خطابا لمكتبة الإسكندرية يطالب فيه بإيقاف مركز زاهي حواس للمصريات.

9 معلومات عن مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية

1- مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، هو مركز بحثي وتعليمي وتدريبي.

2- تأسس مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، في فبراير 2018 بقرار من الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

3- تم اختيار اسم مركز زاهي حواس للمصريات، للمكانة العلمية المرموقة التي يشغلها الدكتور زاهي حواس في مجال علم المصريات.

4- يهدف مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، إلى أن يكون مركز إشعاع بحثي وتعلمي وتدريبي على المستوى المحلي والإقليمي.

5- يهدف مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، في رفع مستوى الوعي العام بأهمية التراث الأثري وطرق الحفاظ عليه.

6- يهتم مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، بالدراسات التراث الثقافي والحضاري وعلم المتاحف والتدريب المهني المتخصص للعاملين في مجال الآثار، والمتاحف، وإدارة التراث وتنظيم فعاليات بشكل دوري.

7- يهدف مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، إلى نشر الوعي الأثري والمشاريع المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي والحضاري والطرق الحديثة الآمنة لدراسة وتوثيق وصيانة الآثار وتنمية-

8- يكرم مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، الكوادر المتميزة في قطاع العمل الأثري والحفاظ على التراث.

9- يعمل مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، من يوم الأحد إلى الخميس، من 8.00 صباحا إلى 4.00 مساء.

والدكتور زاهي حواس هو عالم المصريات المرموق الذي تقلَّد منصب وزير الآثار في السابق، كما كان مسئولاً عن الحفائر بمنطقة الجيزة وسقارة، والواحات البحرية، وأيضًا في منطقة وادي الملوك بالأقصر.

وحصل الدكتور زاهي حواس، على درجة الدكتوراه في عام 1987 من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وقد قام بنشر العديد من المقالات العلمية والكتب.

ويتمتع زاهي حواس، بحضور كبير، وهو الأمر الذي جعله من أكثر الناس شهرة وتأثيرًا في نشر الوعي الأثري بهدف الحفاظ على تراث مصر الثري خلال الثلاثين عامًا الماضية.