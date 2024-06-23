الثانوية الأزهرية 2024.. 605 طلاب يؤدون امتحان التاريخ بمطروح (صور)

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، متابعة ميدانية مكثفة لقيادات المنطقة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية للطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتذليل كافة العقبات، حيث أدى 605 طلاب بالقسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

رئيس أزهر مطروح يشيد بانتظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وتفقد الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه محمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمعهد فتيات مطروح، وأشاد بأعمال اللجنة، وخلوها من أية معوقات، فضلاً عن اتباع رؤساء وملاحظي اللجان تعليمات الامتحانات بدقة تامة.

التوجيه بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، خلال مناقشته مع الطلاب أن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 تسير بشكل جيد، وفي متناول الطالب المتوسط، مطالبا من الملاحظين بتحفيز الطلاب على الإجابة ومراجعة بيانات الطلاب بدقة.

كما اطمئن الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، على امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بلجنة معهد «بنين مطروح»، وتابع وصول الأسئلة دون تأخير، وعمليات فض المظاريف.

وشدد سالم على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والضوابط المقررة لامتحانات الثانوية الأزهرية 2024، والالتزام التام بأمن وسلامة الطلاب⁩.

الثانوية الأزهرية 2024.. 605 طلاب يؤدون امتحان التاريخ بمطروح

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