ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية الأزهرية 2024.. 605 طلاب يؤدون امتحان التاريخ بمطروح (صور)

رئيس أزهر مطروح يتفقد
رئيس أزهر مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، متابعة ميدانية مكثفة لقيادات المنطقة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية للطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتذليل كافة العقبات، حيث أدى 605 طلاب بالقسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

رئيس أزهر مطروح يشيد بانتظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

 

وتفقد الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه محمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمعهد فتيات مطروح، وأشاد بأعمال اللجنة، وخلوها من أية معوقات، فضلاً عن اتباع رؤساء وملاحظي اللجان تعليمات الامتحانات بدقة تامة.

التوجيه بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب 

 

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، خلال مناقشته مع الطلاب أن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 تسير بشكل جيد، وفي متناول الطالب المتوسط، مطالبا من  الملاحظين بتحفيز الطلاب على الإجابة ومراجعة بيانات الطلاب بدقة.

كما اطمئن الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، على امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بلجنة معهد «بنين مطروح»، وتابع وصول الأسئلة دون تأخير، وعمليات فض المظاريف.

وشدد سالم على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والضوابط المقررة لامتحانات الثانوية الأزهرية 2024، والالتزام التام بأمن وسلامة الطلاب⁩.

الثانوية الأزهرية 2024.. 605 طلاب يؤدون امتحان التاريخ بمطروح

IMG-20240623-WA0024
IMG-20240623-WA0024
IMG-20240623-WA0026
IMG-20240623-WA0026
IMG-20240623-WA0025
IMG-20240623-WA0025
IMG-20240623-WA0028
IMG-20240623-WA0028
IMG-20240623-WA0027
IMG-20240623-WA0027
IMG-20240623-WA0029
IMG-20240623-WA0029
مطروح الثانوية الأزهرية 2024 امتحانات الثانوية الأزهرية مادة التاريخ الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية