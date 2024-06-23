محافظ الشرقية يشيد بالمشروع القومي للموهبة الحركية لإعداد جيل من الأبطال الرياضيين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليا.

وأشاد المحافظ بالمشروع القومي للموهبة الحركية والذي اطلقته وزارة الشباب والرياضية لاعداد جيل من الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية وصولا لمنصات التتويج الأولمبية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة الحركية والمقام بالتعاون بين الإدارة العامة للأداء الرياضي بالوزارة والادارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالمديرية لتدريب الاطفال علي مهارات الجودو - سلاح الشيش - العاب القوي وذلك بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد ايام السبت والاثنين والاربعاء من كل أسبوع.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن "المشروع القومى للموهبة الحركية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى هي مرحلة "التهيئة الحركية" من سن 5 حتى 7 سنوات، والمرحلة الثانية "تأسيس للنشاط التخصصى" للمرحلة العمرية من 7 حتى 9 سنوات، حيث يؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية كما يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين فى علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمى وتحقيق أهدافه واستدامته.