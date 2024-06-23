"الناتو" يبحث بناء القدرات الدفاعية المعززة في مولودوفا

بحث خبراء من حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ومولدوفا، خلال اجتماع في العاصمة تشيسيناو، المبادرات المهمة السابقة في إطار حزمة بناء القدرات الدفاعية المعززة لجمهورية مولدوفا من قبل الحلف، بما يشمل أول تدريب مشترك بين الجانبين بشأن الطاقة والأمن السيبراني، الذي عقد في تشيسيناو، في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2024.

وذكر (ناتو)- في بيان، اليوم /الأحد/- أن الجانبين تطرقا أيضا خلال الاجتماع إلى تقييم الجهود الحالية حول تعاونهما لتعزيز المرونة في قطاع الطاقة ضد التهديدات السيبرانية والهجينة.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الطاقة في مولودوفا كريستينا بيريتيتكو، إن هناك حاجة إلى الاجتماع والمشاركة ورفع مستوى الوعي حول مرونة قطاع الطاقة والمخاطر التي يواجهها، مشيرة إلى أن بلادها منفتحة على كل الدعم من الشركاء الدوليين، الذين يمكنهم مساعدتها في بناء القدرات في هذا المجال.

بدوره.. قال رئيس قسم أمن المناخ والطاقة في قسم الابتكار والتقنيات الهجينة والسيبرانية بـ (ناتو) سامو باوكونين، إن تقرير فريق الدعم الاستشاري للمرونة التابع للحلف يوفر أسسًا قوية للحوار المستمر والدعم العملي لتعزيز مرونة الطاقة في مولدوفا، كما تساعد تلك الجهود البلاد على الاستعداد لمواجهة مخاطر وتحديات اليوم وفي المستقبل.