كسح مياه الصرف الصحي المتراكمة بشوارع قرية أولاد موسي بالشرقية

استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم لشكوى أهالي قرية أولاد موسي التابعة لمركز أبو كبير والذين يتضررون من تراكم مياه الصرف الصحي بالشوارع والتي تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بما ينعكس على صحة الأهالي.

وكلف المحافظ السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة حل شكوى الأهالي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه قام رئيس المركز بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لكسح مياه الصرف الصحي المتراكمة بالمدخل الرئيسي للبلد بجوار المدرسة الإعدادية ومجمع المصالح بإستخدام النافوري وسيارات كسح المياه والتي جاءت نتيجة الإستخدام الخاطئ من الأهالي لشبكات الصرف الصحي الأهلية بمنازلهم.

وأوضح رئيس المركز أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بنسبة تنفيذ تخطت 60% وسيتم الصرف على محطة معالجة منشية رضوان بطاقة تصميمية 20 الف متر مكعب / يوم وجارى الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ويهيب المحافظ بالأهالي الإستخدام الجيد لشبكات الصرف الصحي الأهلية منعاً لعدم تكرار حدوث المشكلة مرة أخرى لحين الانتهاء من المشروع القومي لمحطة الصرف الصحي ودخولها الخدمة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفه أمام المواطنين.