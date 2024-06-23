مي كساب لـ كندا علوش: "ربنا يخليكى لأولادك"

وجهت الفنانة مى كساب رسالة إلى الفنانة كندا علوش، بعد إعلان الأخيرة عن إصابتها بمرض السرطان، أثناء إستضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى.

وكتبت مى كساب على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور لدعم الفنانة كنده علوش بعد إعلان إصابتها بالمرض.

وقالت “كساب” في رسالتها الداعمة لكندا علوش: "ربنا يتم شفاكى على خير، ويخليكى لأولادك وجوزك وكل إللى بيحبوكى ودايما ضهر وسند لبعض يا ولاد الأصول".

كشفت الفنانة كندا علوش عن إصابتها "بسرطان الثدي" وذلك بعد إجراء التحايل والفحوصات الطبية، وأنها وعائلتها لهم تاريخ مرضي مع هذا المرض.

وأردفت “كندا”، أنها عانت من المرض خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك لم تبكى، ورفضت أن تخبر اى شخص من المحيطين بها حتى لا يتم التعامل معها كمريضه، وهو ما يؤثر على نفسيتها وبالتالى مقاومتها للمرض.

يشار إلى أن الفنانة كندا علوش أعلنت عن تلقيها مكالمة من لاعب الكرة المصري محمد صلاح، والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، وتلقيها كلمات الدعم منه، وأنه وجه لها هى وزوجها الفنان عمرو يوسف الحضور إلى إنجلترا فى اى وقت والاقامه معه حال رغبتهم فى تلقي اى علاج بلندن.