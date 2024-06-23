هل لطبيعة الجهاز المناعي علاقة بموسم الربيع؟

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الأشخاص الذين ولدوا في موسم الربيع قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد وفقا لما نشرته صحيفة إزفيستيا.

كما أشار إلى أنه وفقا لنظرية مبنية على البيانات الإحصائية فإن شهر الميلاد تؤثر على الاستعداد للإصابة بمرض التصلب المتعدد .

ويقول: يولد عدد المصابين بالتصلب المتعدد في شهري سبتمبر وأكتوبر أما الأكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد فهم مواليد شهري أبريل ومايو.

ويعتقد أن المرأة الحامل أصيبت بعدوى فيروسية تنتقل إلى الطفل وبعد مضي 15 عاما على ولادته تنشط هذه العدوى كما يمكن أن يؤثر نقص فيتامين D وقلة ضوء الشمس خلال فترة الحمل سلبا في صحة الحامل .

وقد أكدت نتائج المتابعة ارتباط الفيروسات بتطور أمراض المناعة الذاتية الى ان سبب الإصابة بنوع محدد من الفيروسات تحولات مناعية تؤدي إلى الالتهاب، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي للمرض غير معروف إلى الآن ولم يدرس دراسة كاملة.