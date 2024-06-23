5 شهداء في قصف للاحتلال على مقر الأونروا جنوب غزة

استُشهد خمسة مواطنين، وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف البوابة الرئيسية الشرقية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة حربية استهدفت غرفة الحراسة عند البوابة الرئيسية الشرقية لمقر "الأونروا" في منطة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بعضهم أشلاء مقطعة، وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال ونساء، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37،551 مواطنا، وإصابة 85،911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.