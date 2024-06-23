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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

"إكسترا نيوز": إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة لليوم الثالث

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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قال محمد عادل مراسل “إكسترا نيوز”، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تتعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف “عادل”، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال سمحت فقط بدخول 8 شحنات من المواد البترولية بواقع 4 شاحنات غاز و3 شاحنات سولار وشاحنة واحدة بنزين، موضحا: “أن حتى هذه اللحظة لم نتأكد من إفراغ هذه الشاحنات في منفذ كرم أبو سالم أم لا”.

وأشار إلى أن منذ يوم 26 من شهر مايو حتى الآن لم تسمح قوات الاحتلال سوى 2096 شاحنة من المساعدات الإنسانية، موضحا: “أنه رقم ضئيل جدا في ظل الكم الكبير من المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة بشكل يوماً”.

وأوضح: أن منظمة الأمم المتحدة أشارت إلى أن القطاع بحاجة يومية إلى ما لا يقل 500 شاحنة، ولكن العراقيل من قبل سلطات قوات الاحتلال الإسرائيلي تقف حائلاً أمام دخول كم كبير من المساعدات.

الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية قطاع غزة شاحنات سولار