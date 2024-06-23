ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38273 طن تشمل: 10764 طن يوريا و 5800 طن مولاس و 7871 طن أسمنت صب و 13838 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34220 طن تشمل: 9823 طن حديد و 5800 طن ذرة و 2050 طن خشب زان و 7547 طن قمح و 6500 طن فول صويا و 2500 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 328 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 531 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1597 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39455 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131215 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3622 حركة.

استقبلت هيئة ميناء دمياط، برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) ، حيث قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف.