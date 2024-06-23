وزير البترول يعقد اجتماعًا موسعًا بمركز التحكم القومي للغاز بجاسكو

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً في مركز التحكم القومي للغاز بشركة جاسكو لمتابعة العملية التشغيلية في ضوء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وترتب عليها زيادة كبيرة في الاستهلاكات.

وتم خلال الاجتماع استعراض سيناريوهات العمل المختلفة في ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها.

حضر الاجتماع المهندس يس محمد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد مرزوق نائب رئيس جاسكو لعمليات الشبكات والمهندس أحمد عبد الرحمن مساعد رئيس جاسكو لعمليات الشبكات.