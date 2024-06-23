محافظ أسوان يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمديرية التموين بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر مبنى مديرية التموين بطريق السادات على مساحة 300 متر مربع ، وبتكلفة 15 مليون جنيه ، وذلك في حضور المهندس خالد أبو القاسم مدير المديرية ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية .

جاء ذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وتأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية في كافة مجالات العمل العام والحكومي داخل الجمهورية الجديدة ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن .

تقديم أكثر من 20 خدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية

وأشاد اللواء أشرف عطية بما شاهده من المستوى الراقي داخل المركز الذى يضم 7 شبابيك لتقديم أكثر من 20 خدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية والأنشطة المختلفة بالجودة العالية .

مؤكداً على أن افتتاح هذا المركز يأتي متواكباً مع ما شهدته المحافظة من إقامة العديد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بواقع 31 مركز ، فضلاً عن 31 مركز آخر للخدمات الزراعية ، علاوة على 10 مراكز تكنولوجية داخل الوحدات المحلية ، وهو الذى يتكامل مع إقامة أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمبنى المحافظة بما يساهم بدوره في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة في أقل وقت ممكن ، مع الحد من الفساد الإدارى من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد .

وحرص المحافظ على الإستماع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية من المواطنين ، موجهاً المسئولين لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم بأنه بناءاً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم إقامة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين داخل مقر المديرية عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له ليقدم العديد من الخدمات للمواطنين سواء الخاصة بخدمات اعتماد السجلات للمحطات البترولية ومستودعات ومحطات البوتاجاز والمخابز البلدية والمطاحن ، وكذا مستودعات الدقيق بالجملة والتجزئة والجمعيات التعاونية .

لافتاً بأنه بالتوازي يقدم المركز أيضاً خدمات البطاقات التموينية سواء الخاصة باستخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعي أو إضافة الزوجة المستحقة أو تغيير الرقم السرى ، وتغيير رقم التليفون ، وخصم الوفاة ، وأيضاً نقل البطاقة إلى المحافظة أو إضافة الأبناء المستحقين لآبائهم ، وأي خدمات مستجدة للبطاقات التموينية ، علاوة على تصاريح المواد البترولية وتجديدها ، والخاصة بالأنشطة المختلفة من المحاجر وشركات المقاولات والمزارعين والمخابز والأنشطة السياحية وغيرها ، وتم تزويد المركز بالأجهزة الحديثة وتدريب العاملين بالتعاون مع جامعة القاهرة لمواكبة التطورات والتأكد من حصول المواطن على الخدمة في أقصر وقت مما يعكس سياسة الدولة ممثلة في وزارة التموين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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