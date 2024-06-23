رئيس جامعة المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية بمكتبه بالإدارة العامة للجامعة حيث قدم التهنئة إلي الدكتور احمد القاصد بعيد الأضحي المبارك، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع،والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذة الزيارة ووجه لهما وللأخوة الأقباط التحية، متمنيا استمرار اللقاءات المتبادلة بين الطرفين فى جميع المناسبات والأعياد تأكيدا على روح الوحدة الوطنية والمحبة التي تجمع الجميع في رحاب الوطن الغالي، داعيا الله ان تظل مصر وشعبها فى رباط إلى يوم الدين فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة.

من جانبه أكد مطران المنوفية، علي حرصه الدائم على زيارة الجامعة وتقديم التهنئة لأبناء الجامعة فى جميع المناسبات والاحتفالات، موجها خالص التهنئة بهذه المناسبة العطرة، ومتمنيا المزيد من التطور والازدهار لجامعة المنوفية، ومثمنا جهود رئيس الجامعة لتطوير الجامعة وإنشاء مشروعات عملاقة تخدم أهالي المحافظة والمجتمع المحيط.