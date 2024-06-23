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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجوى كرم تزلزل المسرح في حفل ألمانيا

نجوى كرم
نجوى كرم
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استهلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أولى حفلات الجولة العالمية "NajwaStalgia"  من ألمانيا بمسرح "أوبرهاوزن"، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، ذلك مساء أمس السبت.

وأبدعت نجوى من خلال أغنياتها ومواويلها وإيقاعات الدبكة اللبنانية على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.
 وتغادر نجوى كرم برفقة فرقتها الموسيقية الى مدينة ستوكهولم في السويد، لإحياء حفلها الثاني في جولة "NajwaStalgia" العالمية، اليوم الأحد، في قاعة "سيريكس أرينا" والذي ستحييه مع الجمهور في السويد.

لتتوجه بعد ذلك إلى محطتها التالية في المملكة المغربية الى مدينة الرباط لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 يونيو.

صور نجوي كرم تزلزل المسرح حفل ألمانيا