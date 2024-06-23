نجوى كرم تزلزل المسرح في حفل ألمانيا

استهلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أولى حفلات الجولة العالمية "NajwaStalgia" من ألمانيا بمسرح "أوبرهاوزن"، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، ذلك مساء أمس السبت.

وأبدعت نجوى من خلال أغنياتها ومواويلها وإيقاعات الدبكة اللبنانية على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

وتغادر نجوى كرم برفقة فرقتها الموسيقية الى مدينة ستوكهولم في السويد، لإحياء حفلها الثاني في جولة "NajwaStalgia" العالمية، اليوم الأحد، في قاعة "سيريكس أرينا" والذي ستحييه مع الجمهور في السويد.

لتتوجه بعد ذلك إلى محطتها التالية في المملكة المغربية الى مدينة الرباط لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 يونيو.