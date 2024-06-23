دور مجموعات يورو 2024.. ألمانيا تستهدف العلامة الكاملة أمام سويسرا في الجولة الأخيرة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقررا تلفزيونيا بعنوان "ألمانيا تستهدف العلامة الكاملة أمام سويسرا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في يورو 2024".

يتطلع منتخب ألمانيا لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يلاقي سويسرا في مدينة شتوتجارت بالجولة لثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأوروبية.

ويأمل المانشافت تحقيق العلامة الكاملة بانتصار ثالث على التوالي بعدما قدم أداءً فنيا قويا بالفوز على اسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة افتتاح البطولة، ثم الفوز على المجر بهدفين نظيفين.

أما منتخب سويسرا بقيادة مدربه مراد ياكين، فقد فرط في فرصة التأهل المبكر بتعادله مع اسكتلندا في الجولة الثانية، بينما استهلّ مشواره بالفوز على المجر بـ3 أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

ويدرك ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أهمية الفوز الثالث تواليا لضمان صدارة المجموعة الأولى لتفادي اختبار أصعب في دور الـ16 ومواصلة المشوار مستغلا عاملي الأرض والجمهور، وكذلك يسعى منتخب سويسرا للخروج بنتيجة إيجابية أمام الألمان لضمان التأهل مباشرة وعدم الدخول في حسابات معقدة ضمن أفضل أربعة ثوالث والتي ربما تدفعه لمواجهة متصدر المجموعة السادسة التي تضم منتخب البرتغال الفائز باللقب الأوروبي في نسخة 2016.