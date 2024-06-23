أضخم كائن بحري.. القرش بهلول يظهر على شواطئ مرسى علم

شهدت مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، اليوم الأحد، ظهور جديد لأضخم كائن بحري، القرش بهلول، ويعد أحد القروش المسالمة ويطلق عليه صديق الإنسان، ويعد ظهور القرش بهلول من الأحداث النادرة والفريدة، التي تجذب السائحين لالتقاط الصور التذكارية معه، وترويجا سياحيا لشواطئ مدينة مرسى علم.

وقال مؤسس إحدي جمعيات الإنقاذ البحرى والحفاظ على البيئة البحرية بمحافظة البحر الأحمر، إن القرش بهلول مسالم ولا يؤذي البشر، إلا أنه يتميز بضخامه حجمه.

فم القرش بهلول لا يحتوى على أي أسنان

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القرش بهلول، يتغذى على العوالق والطحالب والأسماك الصغيرة والهائمات الحيوانية، حيث أطلق عليه العاملون في الأنشطة البحرية هذا الاسم، باعتباره مسالم ولا يؤذي أحد، كما أن فمه لا يحتوى على أي أسنان مثل باقي أنواع القروش.

وأضاف المصدر، ان القرش بهلول من أكبر أنواع أسماك القروش، طوله يصل إلى 13 متر، ويبلغ وزنه 30 طن، ويعيش حتى 70 عامًا.

المحميات البحرية تصدر عدة تعليمات للتعامل مع القرش “بهلول”

ومن جانبها أصدرت المحميات البحرية عدة تعليمات للتعامل مع القرش بهلول، جاء علي رأسها، عدم محاصرة أو تحويل مسار القرش - المسافة بين الحوت والانسان لا تقل عن أربعة أمتار- عدم استخدام الفلاش الضوئي في التصوير- عدم لمس أو مطارة القرش بهلول.

فيما حرص عدد من الغطاسين على التقاط صورا تذكارية القرش بهلول، موضحا أن السياح أخروا العودة لمشاهدة القرش بهلول بالقرب من شواطئ الغردقة.

ويعد القرش بهلول من الكائنات البحرية الهامة ذات الجذب السياحي، وذلك لحرص الوفود السياحية لالتقاط الصور التذكارية مع القرش بهلول ونشرها علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

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