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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكاميرات ترصد موقف محرج بين رونالدو ولاعب ريال مدريد.. هل قصدها الدون؟

رونالدو وجولر
رونالدو وجولر
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تصدر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو  Cristiano ronaldo، مواقع الأخبار والتواصل العالمية، بعد لقطته المثيرة في المواجهة التى جمعت المنتخب البرتغالى، بنظيره تركيا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى انتهت بفوز الملاحون بثلاية نظيفة فى تواجد رونالدو.


بهذا الفوز خطف منتخب البرتغال تذكرة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، خلال المباراة التي جمعته بتركيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، بمنافسات يورو 2024، المقامة حاليا فى ألمانيا وتستمر حتى 17 يوليو المقبل.
 

موقف محرج بين رونالدو ونجم تركيا


التقطت كاميرات اللقاء، رفض الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مصافحة التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء المواجهة التى جمعت بين المنتخبين.
ووضع الدون البرتغالى اللاعب الشاب جولر، في موقف محرج عقب انتهاء مباراة البرتغال وتركيا، والتى أظهرت بعض لقطات الفيديو لحظة تجاهل كريستيانو رونالدو، مصافحة جولر أثناء الحديث مع طاقم الحكام.

رونالدو يكتب التاريخ

وأصبح الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو أكثر من صنع أهداف عبر تاريخ بطولة اليورو برصيد 8 أهداف بعمر 39 عاما، بعد أن جاء الهدف الثالث من تمريرة كريستيانو رونالدو الذي رفض تسجيل الهدف ليقدمها هدية لقائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز الذي وضعها في الشباك بالدقيقة 55.
وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الدون وصل إلى تمريرته الحاسمة الثامنة عبر تاريخ مشاركاته في اليورو، التي بدأت عام 2004، ليتساوى صاروخ ماديرا مع النجم التشيكي المعتزل كاريل بوبورسكي الذي كان أفضل صانع أهداف في كأس أوروبا منفردًا.
 

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