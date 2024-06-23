ضبط 205 أطنان لحوم وأسمدة غير صالحة للاستخدام بالجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الأجهزة التتفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضه للمواطنين .

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

واشار محافظ الجيزة ان الحملات أسفرت عن ضبط ٢٤٢٣ قضية تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت ٢٠٥ طن لحوم وأسمدة و ٤٢٦٤٦ وحدة مواد غذائية و ٣٥٣٢ لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات ١٥٨٧ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص و عدم حمل شهادة صحية و عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تضمنت المضبوطات ٨٧ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل).

بالإضافة إلى ٢٥ قضية بقطاع المخابز للإستيلاء على دقيق بلدى مدعم و نخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص و٦ قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية وقضية للإستيلاء على أسمدة زراعية مدعمة وأخرى للإستيلاء على إسطوانات البوتاجاز وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع.