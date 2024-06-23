كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم مبادرة الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، مبادرة الاسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة وذلك بمقر كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد فرغلى عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مى رسلان وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت المبادرة، تدريب منسوبي كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة على مبادئ الاسعافات الأولية وإنقاذ الحياة لعدد من الموضوعات منها، الانعاش القلبي الرئوي، والشرقة او الغصة، والنزيف، والكسور، والحروق، والاغماء، وغيبوبة السكر، وارتفاع او انخفاض درجات الحرارة.