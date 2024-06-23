رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي "المنشآت" و"هيئة التدريس"

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، اجتماعي لجنة المنشآت الجامعية، ولجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة شئون التعليم والطلاب، و الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنتين.

وخلال اجتماع المنشآت الجامعية، تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بصيانة وتطوير منشآت ومباني الجامعة غرب وشرق النيل، وفي سياق منفصل تم مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة. وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.