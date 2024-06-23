حنان مطاوع توجه رسالة لكندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان

حرصت الفنانة حنان مطاوع على توجيه رسالة حب للفنانة كندة علوش التي أعلنت إصابتها بسرطان الثدي خلال "بودكاست" مع الإعلامية منى الشازلي.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها على تطبيق "انستجرام":" جميلة ومبهجة وقوية وحنونة، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك وتفرحي باولادك وبجوزك وتفرحي بعملك وبصحتك وبحياتك كلها".



كندة تحدثت عن محنتها لأول مرة في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، وقالت أنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت: "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس منهارتش ومعيطتش".

وواصلت : "عندي تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه، بس مكنتش متوقعة يجيلي.. ورفضت إني أقول لحد عشان كنت عاوزة أخوض الرحلة لوحدي، ومحدش يتعامل معايا كمريضة، عشان مدخلش في موود المرض وأتعب بزيادة".