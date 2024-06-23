الزمالك يرفض خوض القمة.. وبيان صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم الأحد

يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بقرار عد م خوض لقاء الأهلي، و المقرر لها غدا في منافسات الدوري الممتاز، بعدما أعلن ذلك خلال أجتماع وفد الزمالك مع رابطة الاندية، برئاسة أحمد دياب.

ومن المقرر أن يخرج الزمالك مساء اليوم ببيانا صحفيا عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي.

وطالبت إدارة الزمالك عدد من المطالب خلال بيانه، من بينها التحقيق العاجل فيما حدث في المباراة الأخيرة من مخالفات تحكيمية صارخة، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة، وإيقاف حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق.

بجانب عدم مشاركة فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

في حال انسحاب الزمالك من لقاء اليوم ستكون المرة السادسة بعد الانسحاب من قبل

تاريخ الزمالك من الانسحابات

موسم 1947 -1948

لعدم تغيير موعد لقاء

موسم 1981-1982

لعدم احتساب هدف حسن شحاتة

موسم 1995-1996

أعتراضًا على هدف حسام حسن

موسم 1998-1999

لطرد أيمن عبدالعزيز

موسم 2019-2020

لم يحضر الزمالك المباراة

عقوبات الزمالك في حال الانسحاب من لقاء الغد

يتعرض الزمالك لغرامة مالية يحددها اتحاد الكرة، سيكون مهزما 3 /0 ، إضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم معاقبة كل من له صلة بالقرار