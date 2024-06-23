محافظ المنوفية: إزالة فورية في المهد لـ 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة 3078م2 بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وإحالة المعتدين للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة.

وأوضح مدير مديرية الزراعة بالمحافظة أنه تم تنفيذ عدد 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق مركز ومدينة أشمون و 7 حالات تعدى بمنوف وإزالة فورية لـ 4 حالات بمركز ومدينة وبركة السبع وإزالة فورية لـ 3 حالة تعدى بمركز ومدينة قويسنا وكذا 3 حالات تعدى بتلا وحالة بمركز ومدينة الشهداء بإجمالي مساحات 3078م2 بما يعادل 17 قيراط و18 سهم ، وتم تحرير محاضر تبوير للمتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع استمرار تكثيف المرور الميداني للجان المشكلة بإدارة حماية الأراضي الزراعية بالمديرية وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها فوراً.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التعامل اللحظي حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بنطاق المحافظة ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات ولن أسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تعدي جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.