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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طالب يعتدي على دكتور بجامعة القاهرة خلال الامتحان.. تفاصيل

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب يحمل جنسية دولة عربية بتهمة التعدي على دكتور بكلية الحقوق جامعة القاهرة خلال لجنة الامتحانات.

طالب يعتدي على دكتور بجامعة القاهرة 

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من الخدمات المعنية بجامعة القاهرة تفيد تعدي طالب يحمل جنسية دولة عربية على دكتور بكلية الحقوق، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين تعدي طالب يحمل جنسية دولة عربية على مدرس مساعد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق بالضرب بالرأس مما تسبب في إصابته بكدمات وذلك لعدم التزام المتهم بتعليمات لجنة الامتحان وتعديه لفظيا كذلك على الدكتور وتمزيقه ورقة الإجابة، جري ضبط الطالب واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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