بعد نجاح "ولاد رزق 3".. التعاون المصرى السعودى يضع الفيلم العربى على خطى العالمية

حقق فيلم «أولاد رزق ٣» نجاحاً كبيراً فور طرحة بدور العرض السينمائى بمصر، وحطم الأرقام القياسية فى شباك التذاكر، ويواصل التربع على قمة الأفلام السينمائية لموسم عيد الأضحى السينمائى، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، ويعتبر الفيلم هو إنتاجا مصريا بدعم سعودى لأول مره بعد إعلان المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعم العمل لما حققه من نجاح كبير فى الأجزاء الأولى، وظهر الفيلم بصورة إنتاجية ضخمه، تضاهى الأفلام السينمائية العالمية، وتم التصوير بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأصبح العمل يمثل نقلة نوعية فى صناعة السينما، وفتح الباب أمام رسم ملامح مستقبل التعاون المصري السعودي على الصعيد الفنى خلال الفترة المقبلة، وكيف أصبحت معادلة التعاون الفنى بين البلدين، تمثل النجاح لكافة الأطراف، على مستوى العائد المادي وشكل الصناعة وتطويرها، وكيف سيكون شكل المستقبل للسينما العربية بعد التعاون العربي المشترك بين الدول، وخاصةً بعد الإعلان عن الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق بمجرد طرح الجزء الثالث من الفيلم بدور العرض السينمائي بساعات بسيطة..

شغف فنى

أكد المنتج والسيناريست مدحت العدل أنه سعيد بالتعاون المصري السعودي على الصعيد الفنى، خاصةً أن دولة السعودية وشعبها لهم شغف فنى كبير وجمهور ذواق ويقدر العمل الجيد ويقدرون الفن والفنانين المصريين.

وتابع العدل في تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن التعاون المصري السعودي يفتح المجال لتقديم الأعمال الفنية بشكل أفضل، وخاصةً أن صناعة السينما أصبحت مكلفة بشكل كبير بعد التقنيات الحديثة المستخدمة، والإنتاج ركن هام فى العملية الفنية، وتطبيق رؤية المخرج والكاتب وخروجها بشكل سليم.

وأضاف أنه على المستوي الشخصي سعيد بإعلان المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن دعمه للجزء الثاني من الفيلم الأيقونى "صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، وذلك لأن الفيلم يمثل دلالة هامة لجيل كامل من انطلاق سينما الشباب، والتعاون سيظهر الفيلم بشكل يناسب طبيعته فى قلوب ووجدان الجمهور العربي.

ومن جهته أكد الفنان تامر فرج أن التعاون المصري السعودي شيئ رائع، وسيثري العملية الفنية ويمثل إضافة هامة للصناعة بشكل كبير، خاصةً وأن الفن يحتاج إلى الدعم المادى لإخراج الأعمال بشكل احترافي.

وتابع فرج فى تصريحات خاصة ل "البوابة" أن التعاون المصري السعودي فى فيلم "فيلم ولاد رزق ٣"، هو شىء جيد ولكن نتمنى أن يكون التعاون الفترات المقبلة، للأعمال المجتمعية الهامة والتى تمثل قيم للأسرة العربية.

واستطرد قائلاً "أتمنى أن يكون التعاون لكافة الأفكار التى تهم المواطن، بعيداً عن الاستثمار فى تجارب التريند أو التى حققت نجاحا مضمونا، وكلنا سعداء بهذا التعاون بين البلدين، وننتظر منه المزيد خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق أكدت المخرجة المصرية كاملة أبوذكرى أن الاتحاد قوة، والتعاون بين البلدين يمثل قوة كبيرة ستعود بالنفع على صناعة السينما، وظهورها بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أبوذكرى أن صناع الفن بالطبع طوال الوقت فى احتياج إلى الدعم، فالإنتاج أحد أركان الفن، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لتحقيق أفضل نتائج للسينما المصرية والعربية خلال المرحلة القادمة.

وعلى صعيد آخر أبدت الفنانة سيمون عن سعادتها بالتعاون المصري السعودي على الصعيد الفنى، وأن تلك الخطوة ستعود بالنفع على إثراء الحركة الفنية بين البلدين.

وتابعت سيمون فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أنها تعاملت مع الجمهور السعودى من خلال حفلها الغنائي، وأنه جمهور يقدر الفن والفنان المصري بشكل كبير، ويتفاعل مع كل ألوان الفنون بشكل رائع.

وأضافت سيمون أن المملكة العربية السعودية والمستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، يقدرون الفن المصري ورموزه، وهو ما يزيد من نجاح التعاون الفنى بيننا، وأن على مدار التاريخ الشعب المصري والشعب السعودي لهم الكثير من المواقف والتاريخ المشترك.

على جانب آخر أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن التعاون المصري السعودي ليس بجديد بين البلدين، وعلى مدار التاريخ الفنى المصري، هناك العديد من الرموز الفنية قدمت أعمال للملكة العربية السعودية، والعكس هناك إنتاج وتوزيع سعودى ولبنانى وشامى تم مع الأعمال المصرية.

وأضافت خيرالله فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن الكاتب أسامة أنور عكاشة والكاتب وحيد حامد لهم تجارب كتابة للسعودية، ولكن ما يتم الآن هو نقله نوعية للسينما من حيث حجم الإنتاج الضخم والشكل والابهار.

وتابعت أن الأهم فى هذا التعاون هو عدم المساس بالمحتوى الفنى، ولا بإرادة الكاتب والمخرج فى طرح أى شىء خارج رؤية المخرج والكاتب، لأن تلك هى نقطة مفصلية.

واختتمت خيرالله أن الإعلان عن الجزء الرابع جاء لإستثمار حالة النجاح، ولكن هل سيكون الأبطال بنفس اللياقة الفنية والبدنية لما هم عليه الآن، لذلك لا بد من كتابة العمل بما يليق فى تلك المرحلة التى سيخرج فيها الفيلم للجمهور.

"صناع أولاد رزق"

أعرب الفنان أحمد عز عن سعادتة بشكل كبير بنجاح فيلم "ولاد رزق ٣"، بعد طرحة بدور العرض السينمائى بمصر والسعودية، وأنه يسعي طوال الوقت إلى البحث عن ما ينجح على مستوى جودة العمل، وعلى مستوى الجمهور أيضاً لتعيش فترات طويلة.

وتابع عز أن فريق العمل لاقي بخلاف الدعم المادى من الجانب السعودى والمستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ولكن أيضا كرم ودعم معنوي لكل الفنانين والصناع المصريين.

وأكمل أن فيلم "ولاد رزق ٣" بسبب التعاون المصري السعودي وبسبب الاحترافية فى التنفيذ، أصبح بمواصفات عالمية وشرف المنطقة العربية بأثرها.

من جهته أكد الفنان عمرو يوسف أن التعاون المصري السعودي فى فيلم "ولاد رزق ٣"، رفع الطموح بشكل كبير للمرحلة القادمة الخاصة بالفيلم المصري والعربي.

وأضاف يوسف أن الإعلان عن جزء رابع للعمل ماهو إلا استثمار لفكرة التعاون بين البلدين، ومباركة لحالة النجاح التى تحققت بمجرد مرور ساعات من عرض العمل.

واختتم يوسف أن الدعم السعودي كان فى كافة التفاصيل بين التنظيم وأماكن التصوير والإنتاج، وتسهيل كل سبل النجاح لإخراج العمل بهذا الشكل العظيم.

وفى سياق متصل أكد الفنان اسر ياسين أنه سعيد بالانضمام لأسرة فيلم "ولاد رزق ٣"، خاصةً وأن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً في الأجزاء الأولى له، وشخصية الشايب التى جسدتها تم تقديمها فى الجزء الثاني، تمهيداً لعرضها فى الجزء الثالث، وأنا أحببت الشخصية كثيراً.

وتابع ياسين أن الشىء الملفت فى تعليقات كل من شاهد الفيلم من الجمهور، هو حالة الإبهار المختلفة التى ظهرت من خلال العمل، وهو نتاج تعاون مصري سعودى.

وأكد آسر ياسين أن الفيلم توافرت له كل آليات العمل الناجح، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتم التصوير فى أماكن مختلفة، وتوافر الدعم المادى بشكل أخرج العمل بما يليق.