"سلامة الغذاء" تفحص 432 تظلما واردا من الموانئ المختلفة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، عن قيام لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 432 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وعلي جانب آخر ، أجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 49 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما قامت الإدارة بشن بحملات على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة السويس.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 210 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 كجم لحوم بدون بيانات ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 115 طن مخللات بها حشرات وأعفان ظاهرية وتم غلق تلك المنشأة لوجود خطر على الصحة العامة، 200 كجم منتجات ألبان منتهية الصلاحية، 250 كجم جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 201 محضر، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، أجبان، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، كفر الشيخ، عزبة البرج، فاراسكور، السرو، الروضة).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري بشن حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية بمدينة ومركز الفيوم، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجازر، 6 محاضر ضبط لحوم يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، التحفظ على 150 كجم لحوم تبدو عليها علامات فساد ظاهرية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 32 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، طلخا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 46 منشآت غذائية بمدينة بلبيس ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.