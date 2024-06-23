سلامة الغذاء: تسجيل 90 منتج أغذية خاصة وفحص 676 منتجا جديدا

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، الـ 22 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 8 - 21 يونيو، تسجيل الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 90 منتجا، كما فحصت الإدارة 676 منتج جديد.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى وجاري فحص 18 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 75 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الغردقة، أسوان، الجيزة والقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 18 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 384 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 238 معاينة، فيما استوفت 325 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية، الاسماعيلية، المنوفية، دمياط، البحيرة، قنا وبني سويف، وتم استيفاء 5 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، المنوفية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية وكفر الشيخ.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 30 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، قنا، القليوبية، البحر الأحمر والإسكندرية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 17 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 8 قرارات نيابة.