رئيس المنطقة الأزهريّة بسوهاج: امتحانات الثانوية الأزهرية تسير دون مشكلات

قال الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ان أعمال الامتحانات لطلاب الثانوية العامة الأزهريّة تسير دون اي مشكلات ولم تشهد امتحانات مادة التاريخ اليوم على مستوى المنطقة الأزهريّة بسوهاج اي مشكلات تعرقل العمل والامتحانات، مؤكدا أيضا على أن الطلاب أدوا امس امتحان مادة الفيزياء وأيضا لم يشكو الطلاب من اية مشكلات .



يذكر ان طلاب الثانوية الأزهريّة مستمرون في أداء الامتحانات حتى يوم 15 يوليو حيث يعقد امتحان النحو، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024. يُعقد امتحان الأحياء، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024. يُعقد امتحان التوحيد، يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2024. يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2024 يُعقد امتحان البلاغة، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024. يُعقد امتحان التفاضل والتكامل، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024. يُعقد امتحان الديناميكا، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024. يُعقد امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024. ‎يُعقد امتحان الصرف، يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 يُعقد امتحان التفسير، يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.