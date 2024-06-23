ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس المنطقة الأزهريّة بسوهاج: امتحانات الثانوية الأزهرية تسير دون مشكلات

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ان أعمال الامتحانات لطلاب الثانوية العامة الأزهريّة تسير دون اي مشكلات ولم تشهد امتحانات مادة التاريخ اليوم على مستوى المنطقة الأزهريّة بسوهاج اي مشكلات تعرقل العمل والامتحانات، مؤكدا أيضا على أن الطلاب أدوا امس امتحان مادة الفيزياء وأيضا لم يشكو الطلاب من اية مشكلات .


يذكر ان طلاب الثانوية الأزهريّة مستمرون في أداء الامتحانات حتى يوم 15 يوليو حيث يعقد امتحان النحو، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024. يُعقد امتحان الأحياء، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024. يُعقد امتحان التوحيد، يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2024. يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2024 يُعقد امتحان البلاغة، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024. يُعقد امتحان التفاضل والتكامل، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024. يُعقد امتحان الديناميكا، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024. يُعقد امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024. ‎يُعقد امتحان الصرف، يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 يُعقد امتحان التفسير، يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.

أداء الامتحانات الامتحانات التفاضل والتكامل الثانوية العامة الثانوية العامة التفسير الديناميكا الدكتور أحمد حماد الثانوية الأزهرية سوهاج