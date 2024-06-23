نتنياهو: تراجع في إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الفيديو الذي نشره والذي اتهم فيه الولايات المتحدة بتأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلا: "أقدر كثيرا دعم الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية لإسرائيل، ولكن منذ حوالي أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة، ولعدة أسابيع، ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين تسريع الشحنات".

وأضاف نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء “لقد فعلنا ذلك مرارا وتكرارا، لقد فعلنا ذلك على أعلى المستويات، وعلى جميع المستويات”.

وأكد: لقد فعلنا ذلك في الغرف، لقد تلقينا جميع أنواع التفسيرات، ولكن شيئا واحدا لم نتلقه: ولم يتغير الوضع الأساسي، وصلت بعض العناصر بكميات قليلة، لكن الكم الهائل من الأسلحة تركها وراءها".

وتابع: "بعد أشهر من عدم حدوث تغيير في هذا الوضع، قررت أن أعطي الأمر تعبيرا علنا، لقد فعلت ذلك انطلاقا من سنوات من الخبرة، ومعرفة أن هذه الخطوة ضرورية للخروج من الأزمة".

واستطرد "في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".