عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "خلية أزمة الحجاج.. إجراءات رادعة للشركات المسئولة عن الحج غير النظامي".

واشار التقرير التلفزيوني إلى ان موسم الحج هذا العام شهد عمليات استغلال كبيرة راح ضحيتها عدد من الحجاج خلال أداء المناسك توفي على إثرها عدد منهم، بينما لا يزال آخرون مفقودين في الأراضي المقدسة.

وكانت بداية الأزمة منذ شهر فبراير، عندما أعلنت بعض الشركات السياحية عن تأشيرات زيارة للأراضي السعودية، والتي يستطيع الحاصل عليها أداء مناسك الحج عند بداية الموسم.

وبناءً عليه، تسارعت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على التأشيرات، ولكن للأسف، لم توفر هذه الشركات أي خدمات للحجاج غير النظاميين في المشاعر، ما أدى إلى وفاة عدد كبير منهم نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وغياب الخدمات اللوجستية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين وأكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة كافة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، وكان أمس السبت أول اجتماع لخلية الأزمة، وأول قرار هو سحب رخص 16 شركة سياحية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.