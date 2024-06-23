ريهام عبد الغفور توجه رسالة دعم إلى كندة علوش: "ربنا يخليكي لينا"

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور دعوات بالشفاء للفنانة كندة علوش التي أعلنت إصابتها بسرطان الثدي خلال "بودكاست" مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على تطبيق "انستجرام":" اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك .. شفاء لا يغادر سقماً اللهم اشف مرضانا أنك على كل شيء قدير ربنا يخليكي لجوزك وولادك وعائلتك وجمهورك ولينا يا أجمل كندة بحبك أوي".

لترد كندة عبر التعليقات وتقول: "آمين يا حبيبتي متشكرة أوي يا ريكو بحبك أوي.



وأفصحت كندة لأول مرة عن محنتها وقالت في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت: "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس منهارتش ومعيطتش".

وواصلت : "عندي تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه، بس مكنتش متوقعة يجيلي.. ورفضت إني أقول لحد عشان كنت عاوزة أخوض الرحلة لوحدي، ومحدش يتعامل معايا كمريضة، عشان مدخلش في موود المرض وأتعب بزيادة".