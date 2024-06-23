سلامة الغذاء: 5550 رسالة غذائية مصدرة والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 22 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 8 - 21 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 90 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 66 زيارة، وأصدرت الإدارة 1826 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1004 شركة مصدرة.



كما تم البدء في اعتماد ومتابعة مراكز تعبئة البصل في محافظة الغربية للموسم التصديري الحالي، بالتعاون مع برنامج تعزيز الريف المصري "ايراس" بمشاركة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حيث تم الاستعانة بمفتشي الفرع لمدة 5 أيام خلال الفترة من 9 - 13 يونيو الجاري.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5550 رسالة بنحو 275 ألف لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 600 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 23 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 65 ألف طن.



ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة الماضية بإجمالي 45 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 30 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنف بنحو 90 ألف طن.



ومثلت السعودية وهولندا والسودان وانجلترا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من إجمالي 177 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 960 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 843 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 825 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2000 رسالة بنحو 464 ألف طن لعدد 850 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، استراليا وأمريكا.



وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 392 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 284 رسالة.