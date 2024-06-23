ارتفاع سعر الدولار في منتصف تعاملات الأحد

الأحد 23/يونيو/2024 - 12:53 م

ارتفعت أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 23 يونيو 2024، وذلك علي مستوي عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بينما ظل سعر الدولار بالبنك المركزي مستقرا عند مؤشرات الأسبوع الماضي.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي قيمة 47.63 جنيه للشراء، وقيمة 47.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والاهلي المصري) نحو 48.36 جنيه للشراء، و 48.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 48.35 جنيه للشراء، و 48.45 جنيه للبيع، في بنوك (الإسكندرية، قناة السويس، .

كما سجل سعر الدولار نحو 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدولي CIBK، والقاهرة، والمصرف المتحد).

وسجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي نحو 48.38 جنيه للشراء، فيما سجل 48.48 جنيه للبيع.