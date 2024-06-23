15 ألف جنيه مصاريف السنة الدراسية الأولى بمعهد التمريض التابع للكهرباء

بداية من الأسبوع المقبل ، يبدا معهد التمريض التابع لوزارة الكهرباء متمثلة فى شركة الخدمات الطبية للكهرباء قبول أوراق الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية 2024 للالتحاق بالمعهد وهناك بعض الشروط وعددا من الاختبارات التي يجب على الطالبات الراغبات في الالتحاق بمعهد تمريض الكهرباء للعام الدراسي 2024- 2025، اجتيازها.

“شروط وقواعد القبول”

1 - الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية

2 - أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة

3 - المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك

4 - ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد

5 - القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

6 - عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى

7 - إقرار على ولي الامر بان الطالبة لا تعتبر مقبولة الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة

8 - تعهد على الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل

9 - المصاريف الدراسية للصف الاول لهذا العام 15000 جنيـــــه (فقـــط خمسة عشر ألف جنيهــــا لا غير)

10 - رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيــه (فقط الف وخمسمائة جنيــها لا غير)

“الأوراق المطلوبة ”

- استمارة نجاح الشهادة الإعدادية لسنة 2024.

- بيان نجاح للصفين الأول والثاني الإعدادي.

- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.

- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

- شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة.

- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.

- ملف التقديم «يباع بمقر المعهد».

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات «مهن تعليمية + نقابة تمريض».

“مواعيد قبول طلبات الالتحاق”

- من 280 درجة حتى 276 درجة: الأربعاء والخميس 3 و4 يوليو.

- من 275 درجة حتى 271 درجة: السبت والأحد 6 و7 يوليو.

- من 270 درجة حتى 266 درجة: الاثنين والثلاثاء 8 و9 يوليو.

- من 265 درجة حتى 261 درجة: الأربعاء والخميس 10 و11 يوليو.

- من 260 درجة حتى 256 درجة: السبت والأحد 13 و14 يوليو.

- من 255 درجة حتى 250 درجة: الاثنين والثلاثاء 15 و16 يوليو.

“اختبارات الالتحاق بمعهد تمريض الكهرباء”

- اختبار الإملاء في اللغة العربية.

- اختبار اللغة الإنجليزية.

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل «اختبارا نفسيا – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في العمل - المظهر العام – سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن».

- اجتياز الكشف الطبي ويشمل «كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة، ويتم توقيع الكشف بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة .

أن خريجات المعهد يتم تعيينهم فور التخرج بمستشفيات الكهرباء، كما يحتاجهم سوق العمل نتيجة تعليمهم وتدريبهم المتميز.