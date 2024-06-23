محافظ القليوبية يدشن البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل ببنها

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عن بدء البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل لهذا العام والذي سيقام لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والواعظات المعتمدات بمديرية أوقاف القليوبية.

وجرى خلال البرنامج تكريم أفضل 4 أئمة متميزين في نشاط الأطفال والواعظات الثلاثة (شهادة تقدير ومصحف).

وخلال الافتتاح أشار محافظ القليوبية إلى أن هذا البرنامج يأتي إسهامًا من وزارة الأوقاف والمحافظة في بناء الوعي الديني والوطني والقيم لدى أبنائنا وبناتنا، والحرص على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، مما يطور عقول الأطفال ويمنحهم الثقافة والوعي الرشيد بفكر وسطي مستنير.

وتضمن الافتتاح عدة فقرات من بينها فقرة قرآن كريم بالإضافة إلى نماذج من الأحاديث الشريفة ونموذج من الابتهالات الدينية قدمها عدد الأطفال المشاركين، وذلك لتحفيز الأطفال من خلال مشاركتهم في المسابقات لحفظ القرآن الكريم والإبتهالات الدينية والأنشطة التربوية المختلفة.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعه بنها أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وتساهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي مما يعزز بناء المجتمعات، وإعداد كوادر بشرية منتجة ومساهمة في التنمية بمختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل يشتمل على برامج لتحفيظ ماتيسر من القرآن الكريم بما يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال ووفق قدراتهم الإستيعابية خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى تعليم الوضوء والصلاة وبعض أحكامها البسيطة، مع تفسير معاني جزء عام من القرآن الكريم، مع ما يصدر من سلسلة "رؤية" التي تُصدرها وزارة الأوقاف للنشء وبعض الدروس من السيرة النبوية وإصدارات "مجلة الفردوس للأطفال"، وكذلك محاضرات تثقيفية خاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة مع الحرص على إكتشاف المواهب ‏في مجالات قراءة القرآن ‏الكريم، والإبتهال الديني، وطلاقة القراءة والثقافة العامة، وذلك دون أيّ مقابل مادي على الإطلاق ومجانا لجميع الأطفال.

فيما أوضح صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه نظراً للإقبال الشديد في العام الماضي من الأسرة المصرية على المشروع التثقيفي من خلال عدد 950 مسجد على مستوى المحافظة، ونظراً للطلبات المتعددة من مواطني المحافظة لزيادة عدد مساجد المشروع التثقيفي فقد تقرر زيادة عدد المساجد ليصبح العدد الكلي عدد 1200 مسجد على مستوى المحافظة ليشمل جميع قرى المحافظة، حيث بلغ عدد الأطفال المشتركين فعليا بالنشاط الصيفى ما يزيد على 50000 (خمسون ألف طفل) يشمل المراحل العمرية من خمس سنوات مروراً بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والصف الأول من المرحلة الثانوية ويشمل البرنامج التعليمي والتثقيفي تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وبعض أحكام الفقه كالطهارة والوضوء والصلاة، بالإضافة إلى دراسة الجوانب الأخلاقية والقيم والمبادئ السلوكية التي نادى بها ديننا وحث عليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

واضاف: “من يريد التقدم للبرنامج الصيفي يذهب مباشرة إلى إمام المسجد أو الإدارة التابع لها المسجد أو المديرية لإدراج أطفالهم فوراً للمشروع التثقيفي مجاناً”.

النشاط الصيفي

IMG-20240623-WA0004

IMG-20240623-WA0005

IMG-20240623-WA0002

IMG-20240623-WA0003

IMG-20240623-WA0001