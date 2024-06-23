أهم الطرق الوقائية لمواجهة ارتفاع درجات حرارة الصيف

كشفت الدكتورة ليانا وين عن بعض الارشادات الوقائية لكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد هذا الصيف .

يعد ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف مثيرا للجدل بين معظم الدول بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض التى تتعلق بالحرارة مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري .

حيث أن موجات الحر ستصبح أكثر تواترا وشدة بسبب تغير المناخ في السنوات المقبلة ولهذا يجب اتباع أهم الإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامتك وفقا لنصائح الدكتورة ليانا وين المحللة الطبية فى CNN ،أستاذة مشاركة في جامعة جورج واشنطن أن هناك العديد من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها خلال ارتفاع هذه الموجة الحارة والتى تستمر بالارتفاع مما أثار مخاوف واسعة تتعلق بالسلامة العامة .

والتى تتمثل فى الاتى :

الحفاظ على برودة جسمك ورطوبته والإكثار من شرب المياه والسوائل وتناول الأطعمة المرطبة مثل (البطيخ والخوخ والتوت والعنب والبرتقال) ، الخضروات مثل الخيار والكرفس والزيتون بالإضافة الى تجنب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة والالتزام بترك النوافذ مفتوحة وتشغِيل المراوح لتدوير الهواء.