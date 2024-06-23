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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو: طلبنا من الإدارة الأمريكية وفي الغرف المغلقة تزويدنا بالأسلحة

نتنياهو
نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “شهدنا تراجعا كبيرا في إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية منذ 4 أشهر”.

واضاف نتنياهو خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: “طلبنا من الإدارة الأمريكية على مدار أسابيع وفي الغرف المغلقة تزويدنا بالأسلحة لكن شيئا لم يتغير”.

وتابع: “ملتزمون ببناء المستوطنات وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم”.

ومن جهه أخرى، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الإدارة الأمريكية وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة خلال الشهرين الماضيين بأمر "غير معقول"، معربا عن أمله بإزالة العقبات.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه مستعد لتحمل "الهجمات الشخصية" عليه مقابل حصول بلاده على الأسلحة التي تحتاجها في حربها "الوجودية".

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