الليلة.. "الحياة حدوتة" بروض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم الاحد، العرض المسرحي "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، تأليف د. محمد أمين عبدالصمد، وإخراج عمرو عجمي.

وتدور أحداثه عن نص يحكي الصراع الأزلي في المنطقة بين الخير والشر والمحاولات المضنية من أجل تغيير الهوية، وتقديم أفكار ورؤى لا تتسق مع القيم أو التقاليد.

يأتي العرض ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.