جامعة الفيوم تطلق مبادرة "الأب القدوة" 2024.. تعرف على شروط التقديم

أعلنت جامعة الفيوم عن مبادرة الأب القدوة لعام ٢٠٢٤ والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار نماذج متميزة للأب المصري.

وشددت الجامعة على أساسيات مهمة وضرورية في المبادرة على النحو الآتي:- - أب طبيعي.

وأن يكون أب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي/ رياضي.

وكذلك أب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده.

ووضعت الجامعة شروطا وهي تقديم قصة عطاء موضحة بها إعلاء القيم الإنسانية لدى الأسرة والتمسك والترابط بينهم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، بالإضافة إلى السن لا يقل عن ٥٥ سنة وحاصل على مؤهل مناسب (متوسط على الأقل).

وكذلك ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط، على ان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكلية.

فيما أكدت على المرشح التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٧ ومعه المستندات الآتية:- قسيمة الزواج، صورة الرقم القومي للأب والأبناء ومؤهلات الأبناء، قصة كفاح موضح بها مشوار الكفاح والعطاء.