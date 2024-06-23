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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نتنياهو: ناشدنا الأمريكيين بزيادة إمدادات الأسلحة لكن بلا جديد

نتنياهو
نتنياهو
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على استمرار الانخفاض في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: "ثمة انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة منذ نحو 4 أشهر".

وأضاف: "ناشدنا منذ أسابيع أصدقائنا الأمريكيين بتسريع إمدادات الأسلحة لكن الوضع لم يتغير".

من ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك أن ما يقوم به نتنياهو ليس على الطريق الصحيح حيث يمثل ضررا بالغا.

وذكر باراك أن السبيل الوحيد لإعادة المختطفين هو وقف الحرب في غزة.

وقال إيهود باراك إن نتنياهو رئيس حكومة فاشل بكل المعايير ويسبب خرابا استراتيجيا ويجب تغييره بكل السبل.

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