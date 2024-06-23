إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ثقيل وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مفارق جرزا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخري ميكروباص، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.