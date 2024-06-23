2 طن من اللحوم.. محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من مشروع صكوك الأضاحى

تسلمت محافظة القاهرة اليوم ٢ طن من اللحوم تمثل أول دفعة من مشروع صكوك الأضاحى التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة بالعاصمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة .

وثمن محافظ القاهرة مشروع صكوك الأضاحى الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين ، مشيرًا إلى أن دفعة لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد محافظ محافظ القاهرة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحى لمستحقيها بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي طبقًا لقاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة.

حضر التسليم الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف ، ود. أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة .