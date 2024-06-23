بعد تتويج على فرج.. رقم تاريخى للإسكواش المصرى فى بطولة العظماء الثمانية

كتب الاسكواش المصرى رقمًا قياسيًا فى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour، بعد تتويج على فرج لاعب وادى دجلة بالبطولة الأقوى فى عالم الإسكواش.

حيث تُوج علي فرج بلقب بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024، وذلك فى نهائى مصرى خالصا، على مصطفى عسل لاعب الأهلى والمصنف الثالث، والذى انسحب فى شوط المباراة الثانى للإصابة وعدم اكمال اللقاء.

رقم تاريخى لاسكواش مصر



بهذا التتويج تواصل مصر سيطرتها بالحفاظ على لقب البطولة للمرة الـ 13 فى تاريخها، والثامنة على التوالى، والتى لم تفعلها اى دولة منذ أنشاء تلك البطولة فى عام 1993، والتى تعد أقوى وأكبر بطولة فى عالم الأسكواش، والتى تضم أعظم 8 لاعبين فى اللعبة فى الموسم حسب التصنيف العالم الصادر لكل أسبوع.





وجاءت قائمة أبطال بطولة العظماء الثمانية المتوجون بالبطولة كالتالى:





- 1993 الباكستانى جانشير خان

- 1994 الباكستانى جانشير خان

- 1995 لم تقام البطولة

- 1996 الإنجليزى ديل هاريس

- 1997 الباكستانى جانشير خان

- 1998 الباكستانى جانشير خان

- 1999 الإسكتلندى بيتر نيكول

- 2000 الإسكتلندى بيتر نيكول

- 2001 الإسكتلندى بيتر نيكول

- 2002 الأسترالى دافيد بالمر

- 2003 الكندى جوناثان باور

- 2004 الفرنسى تييرى لينكوه

- 2005 الكندى جوناثان باور

- 2006 الأسترالى أنتونى ريكيتس

- 2007 المصرى رامى عاشور (أول مصرى يفوز باللقب)

- 2008 الفرنسى جريجورى جوتييه

- 2009 الفرنسى جريجورى جوتييه

- 2010 تأهل إلى النهائى كل من المصرى عمرو شبانة، والإنجليزى نيك ماثيو ولم تلعب المباراة النهائية للظروف الجوية وتم اعتبار كل منهما فائزا باللقب.

- 2011 المصرى عمرو شبانة

- 2012 المصرى عمرو شبانة

- 2013 المصرى رامى عاشور

- 2014 و 2015 لم تقام البطولة

- 2016 الفرنسى جريجورى جوتييه

- 2017 محمد الشوربجى بألوان علم مصر

- 2018 محمد الشوربجى بألوان علم مصر

- 2019 المصرى كريم عبد الجواد

- 2020 مروان الشوربجى بألوان علم مصر

- 2021 المصرى مصطفى عسل

- 2022 المصرى مصطفى عسل

- 2023 المصرى مصطفى عسل

- 2024 المصرى علي فرج.