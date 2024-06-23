احذر.. الجلوس على كرسي محجوز في القطار يعرضك لغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه

وضع قانون السكة الحديد، عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك للحد من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم للخطر، وكذلك على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة.

وينص القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة، على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.

عاقبت المادة 9 من قانون السكة الحديد، المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



تستعرض البوابة نيوز، الحالات التي يعاقب بها القانون:

أ‌ - جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.

ب - ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب أو الأبواب المخصصة لذلك.

ج - ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.

د - إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف - الهلتات.

هـ - إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات، إلا بإذن من الموظف المختص، مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.

وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضي