آخر تطورات الحالة الصحية للقاء سويدان

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها عليها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمها برنامجها "لقاء على الهوا" المذاع على إحدى القنوات الفضائية، مساء أمس الأول الجمعة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

وكتبت لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمدلله أنا خرجت من المستشفى، وشكرًا من قلبي لحبكم ولكل اللي كلمني وبعتلي ربنا يحفظكم، وآسفة أني مش قادرة أرد على كل المكالمات".

من جهة أخرى، يعرض للقاء حاليا مسلسل "الوصفة السحرية"ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيري عادل، عمر الشناوي، أحم دفؤاد سليم، سلوي عثمان، كارولين عزمي، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين من اخراج إسلام خيري.