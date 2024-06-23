أستاذ علوم سياسية: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية وانتشارا واسعا للمجاعة

قالت الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ في العلوم السياسية، إن مخطط الإبادة الجماعية التي تنتهجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مستمرا، مشيرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى الوضع في غزة يشكل كارثة كبيرة.

وأضافت أن الأهالي في غزة يعانون من الجوع، مع توقف دخول المساعدات الإنسانية والطبية من الجانب الإسرائيلي إلى القطاع، الأمر الذي يحتاج إلى التدخل الفوري لإنقاذ الشعب.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية وانتشارا واسعا للمجاعة، لافتا إلى أن المواطن الفلسطيني يعاني من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص في المستلزمات الطبية.