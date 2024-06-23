امتحانات الثانوية الأزهرية | تباين آراء طلاب الشرقية حول مستوى امتحان التاريخ

أدى اليوم 11 ألف طالب وطالبة بالقسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية محافظة الشرقية الامتحان في مادة التاريخ على مستوى 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب، والملاحظين والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الإمتحانات.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم وارتياحهم حول مستوى امتحان مادة التاريخ مؤكدين أن الامتحان كان متوسطًا والوقت كاف للإجابة عليها وان الأسئلة سهلة ومن داخل المنهج الدراسي.

الثانوية الأزهرية| طلاب الشرقية يشتكون من صعوبة أسئلة مادة التاريخ

و اشتكي البعض الآخر من صعوبة الأسئلة لافتين الي أن الأسئلة جاءت فوق مستوي الطالب.

ومن جانبه تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية عدد من اللجان بنطاق إدارة منيا القمح للتأكد من إنتظام سير الإمتحانات على الوجه الأكمل موجهًا بضرورة توفير الهدوء والنظام داخل اللجان وتطبيق جميع التعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات .

وأكد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية على أهمية توفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر مشددا على أهمية التواصل الفوري مع غرف المتابعة وما يستجد من أعمال لافتاً أن غرف عمليات المتابعة لم تسجل أية شكاوى تخص الإمتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أوخروجها عن المناهج المقررة.

وأشار رئيس المنطقة أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 17832 طالب وطالبة مقسمين إلى 6774 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و11058 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوى 60 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.