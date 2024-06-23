اتحاد الغرف السياحية يوضح كيفية استغلال السماسرة للمواطنين في موسم الحج

تحدث أيمن عبداللطيف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن استغلال السماسرة للمواطنين في موسم الحج، قائلا إن آفة كل مكان هي إسناد الأمر لغير أهله، والمشكلة تكمن في توغل السماسرة بين المواطنين خاصة في القرى والنجوع.

وأضاف «عبداللطيف»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «بعض الناس سواء أطباء أو مهندسين أو غيرهم من فئات المجتمع تحولوا إلى سماسرة حج وعمرة، وأصبح هذا الآمر هو الغالب في الشارع المصري».

وتابع، أن شركة السياحة تكون مُرخصة من وزارة السياحة ولها رقم ولديها مشرفين وكل ما يساعد الحجاج على الوصول، فلا يوجد مفقود واحد تابع لشركات السياحة أو حتى إصابة أحد الحجاج بضربة شمس، إذ تضم الرحلة بعثة طبية ومشرفين على أعلى مستوى.