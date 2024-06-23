اليوم.. روبي تحيي حفلا غنائيا في لوس أنجلوس 

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الأحد في لوس أنجلوس الأمريكية ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في كندا وأمريكا.

ومن المنتظر أن تقدم روبي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

روبي أحيت مؤخرا ضمن جولتها الغنائية في أمريكا وكندا حفلين الأول بمدينة تورنتو في كندا، وحفلها الثاني في نيويورك.

يذكر أن آخر أعمال روبي أغنية “الليلة حلوة”، التي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس ماستر عمرو الخضري.