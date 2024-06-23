خبير أثري: الهدف من ترميم مباني القاهرة التاريخية استعادة رونقها الحضاري وتحويلها لمزارات سياحية

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إنّ القاهرة التاريخية من أهم الأماكن الأثرية العالمية، لما تتميّز به من طراز معماري فريد.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القاهرة تضم الكثير من المباني التاريخية التي تم إهمالها خلال سنوات، والآن جار تنفيذ مشروعات ترميم لها وللمناطق المحيطة بها، لاستعادة رونقها الحضاري وتحويلها إلى مزارات سياحية.

وأشار إلى أنّ من ضمن المباني التاريخية قصر السكاكيني باشا في منطقة الظاهر الذي ستحول إلى مركز ثقافي وفني، وقلعة قايتباي في الجمالية التي بناها الملك الأشرف أبو النصر عام 1481 ستصبح فندق سياحي، إضافة إلى مسجد سلطان المتحابين الذي يمثل تحفة إسلامية كبيرة تتوسط شارع الديورة بمنطقة الصيرة بالفسطاط الأثرية.